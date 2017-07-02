Число жертв аварии автобуса и бензовоза в Татарстане возросло до 13

Жертвами аварии в Заинском районе Татарстана стали 13 человек. Ранее сообщалось о десяти погибших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.



«Погибших уже 13. Пострадавших 12», — уточнил он.



Авария около города Заинск в Татарстане произошла в ночь на воскресенье, 2 июля. Столкнулись бензовоз «КамАЗ» и автобус «Неоплан», следовавший из Самары в Ижевск. Из-за удара автобус опрокинулся и загорелся.



Ранее сообщалось, что среди погибших двое детей.



В районе, где произошло ДТП, введен режим ЧС.