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Число жертв аварии автобуса и бензовоза в Татарстане возросло до 13
Жертвами аварии в Заинском районе Татарстана стали 13 человек. Ранее сообщалось о десяти погибших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Погибших уже 13. Пострадавших 12», — уточнил он.
Правоохранительные органы завершили следственные действия на месте ДТП. «Правоохранительные органы провели следственные действия. В 5:53 спасатели и пожарные начали работы по извлечению тел погибших», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.
Авария около города Заинск в Татарстане произошла в ночь на воскресенье, 2 июля. Столкнулись бензовоз «КамАЗ» и автобус «Неоплан», следовавший из Самары в Ижевск. Из-за удара автобус опрокинулся и загорелся.
Ранее сообщалось, что среди погибших двое детей.
В районе, где произошло ДТП, введен режим ЧС.
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