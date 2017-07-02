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Число жертв эпидемии холеры в Йемене увеличилось до 1500 человек
Число погибших в результате крупной вспышки холеры в Йемене возросло до 1500 человек. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Невио Загария, передает Reuters.
По его словам, по состоянию на 30 июня в Йемене было зарегистрировано около 246 тыс. случаев холеры.
Представитель ВОЗ призвал оказать помощь в ликвидации эпидемии.
Ранее Роспотребнадзор со ссылкой на данные ВОЗ сообщал, что с начала эпидемии в Йемене было зарегистрировано более 100 тыс. случаев холеры, из которых 789 закончились летальным исходом.
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