Рейс с детьми из России задерживается из Болгарии на 19 часов

Почти на 19 часов задерживается вылет рейса авиакомпании Bulgaria Air из Болгарии в Москву, который почти полностью должны занять дети, отдыхавшие в спортивном лагере.

Самолет должен был вылететь 3 июля из Бургаса в 5:50, однако позже появилась информация о том, что он переносится на 17: 20 (время совпадает с московским). Однако потом, уже после того, как группа прибыла в аэропорт, выяснилось, что рейс отложили до 0:30 (соответственно, 4 июля).

Дети находятся в аэропорту, обеспечили ли их питанием, неизвестно, пишет Газета.Ru со ссылкой на родителей детей, которые ждут их в Москве.

Они также говорят, что на минувшей неделе Bulgaria Air уже задерживала несколько рейсов.