Сирийская армия назвала лживыми сообщения о применении хлора в пригороде Дамаска

Командование армии САР опровергло заявление боевиков о применении правительственными военными хлора в восточном пригороде Дамаска.

«Сообщения, которые распространили некоторые интернет-порталы, принадлежащие террористам, о применении сирийской армией газа хлор в Айн-эт-Терме против террористов так называемого «Фейлак ар-Рахман», являются лживыми и не соответствуют действительности», — цитирует РИА Новости распространённое для СМИ заявлении командования сирийской армии.

Отмечается, что что подобные «сфабрикованные и лживые» заявления боевиков появляются всякий раз, когда сирийская армия проводит успешную операцию, а террористы несут при этом большие потери.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов сообщили, что в результате применения правительственными войсками хлора в Айн-эт-Терме отравление получили 30 боевиков.