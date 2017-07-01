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Сирийская армия назвала лживыми сообщения о применении хлора в пригороде Дамаска

Сирия назвала ложью сообщения о применении хлора
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Командование армии САР опровергло заявление боевиков о применении правительственными военными хлора в восточном пригороде Дамаска.
«Сообщения, которые распространили некоторые интернет-порталы, принадлежащие террористам, о применении сирийской армией газа хлор в Айн-эт-Терме против террористов так называемого «Фейлак ар-Рахман», являются лживыми и не соответствуют действительности», — цитирует РИА Новости распространённое для СМИ заявлении командования сирийской армии.
Отмечается, что что подобные «сфабрикованные и лживые» заявления боевиков появляются всякий раз, когда сирийская армия проводит успешную операцию, а террористы несут при этом большие потери.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов сообщили, что в результате применения правительственными войсками хлора в Айн-эт-Терме отравление получили 30 боевиков.
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РИА Новости
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