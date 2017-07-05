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У эксперта по делу «пьяного» мальчика нашли дачу в кооперативе МВД
Судмедэксперт Михаил Клейменов, который подписал результаты экспертизы, обнаружившей в крови шестилетнего ребенка алкоголь, оказался владельцем дачи в СПО «Темниково». Об этом сообщает Life.
По данным издания, этот кооператив зарегистрирован по адресу управления МВД «Балашихинское», и там находятся дачи полицейских.
Как заявил адвокат семьи погибшего мальчика, это может свидетельствовать о том, что Клейменов подписывал выгодные полиции заключения. «Клейменов в связке с МВД, технология поставлена на поток. Экспертизы Клейменова удобны полиции и улучшают статистику», - пояснил защитник.
Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль насмерть сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова. Уголовное дело против нее не возбуждали в течение месяца. Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову. После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).
Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян – в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке.
Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Позже в СМИ появилась информация, что Клейменов был замешан и в других скандалах. Например, он якобы выдал заключение о том, что пострадавшая в стычке с полицейскими местная учительница получила травмы еще до инцидента, что спасло правоохранителей от проблем.
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