У эксперта по делу «пьяного» мальчика нашли дачу в кооперативе МВД

Судмедэксперт Михаил Клейменов , который подписал результаты экспертизы, обнаружившей в крови шестилетнего ребенка алкоголь, оказался владельцем дачи в СПО «Темниково». Об этом сообщает Life

По данным издания, этот кооператив зарегистрирован по адресу управления МВД «Балашихинское», и там находятся дачи полицейских.

Как заявил адвокат семьи погибшего мальчика, это может свидетельствовать о том, что Клейменов подписывал выгодные полиции заключения. «Клейменов в связке с МВД, технология поставлена на поток. Экспертизы Клейменова удобны полиции и улучшают статистику», - пояснил защитник.

Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль насмерть сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова . Уголовное дело против нее не возбуждали в течение месяца. Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову . После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).

Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян – в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке.

Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Позже в СМИ появилась информация, что Клейменов был замешан и в других скандалах. Например, он якобы выдал заключение о том, что пострадавшая в стычке с полицейскими местная учительница получила травмы еще до инцидента, что спасло правоохранителей от проблем.