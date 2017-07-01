Сбившую байкера в Москве девушку отправили под домашний арест

Никулинский суд Москвы в субботу отправил под домашний арест Юлию Дубовцеву, которая находилась за рулем Mercedes, сбившего байкера на Кутузовском проспекте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Самоходкина.

"Суд избрал в отношении Юлии Дубовцевой меру пресечения в виде домашнего ареста", — сказала представитель суда.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

По данным ГИБДД, ЧП на западе Москвы произошло 26 июня в час ночи. В СМИ появилась информация, что виновником аварии стал автомобиль Mercedes. Ранее Никулинский суд столицы арестовал до 26 августа студента МГИМО Аркадия Смелова, по версии следствия, сбившего байкера на Кутузовском проспекте в Москве.

Автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.

Ранее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в результате ДТП. В институте считают, что говорить об административных мерах в отношении студента, который, возможно, участвовал в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте, пока рано.