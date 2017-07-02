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В Москве утонул спасавший тонущую девушку житель Дагестана
Фото: РИА Новости
26-летний житель Дагестана Рашид Салахбеков погиб, спасая тонущую девушку на пляже в Серебряном бору в Москве. ЧП произошло в ночь на пятницу, 30 июня. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство республики.
«Увидев, что девушка слишком далеко заплыла, Рашид бросился ее спасать. Ему удалось притянуть её ближе к берегу, где ее без чувств перехватили коллеги Рашида. Однако сам Рашид не смог спастись», — говорится в сообщении.
Тело молодого человека было найдено водолазами на следующий день во время проведения поисково-спасательных работ.
Ранее сообщалось, что вечером в четверг, 29 июня, на Втором пляже Серебряного Бора во время катания на лодке утонул мужчина. Свидетели сообщили о перевернувшемся маломерном судне и о нескольких людях в воде. Очевидцы произошедшего и сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, спасли молодую девушку, которая в тяжелом состоянии отправлена в реанимацию.
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