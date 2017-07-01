"Сапсан" сбил двух человек у станции Крюково в Москве

Скоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил мужчину и женщину рядом со станцией Крюково в Зеленограде, Москва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МДВ на транспорте по ЦФО.

"Скоростной поезд "Сапсан" смертельно травмировал мужчину и женщину, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Крюково", — сообщили в ведомстве.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили, что по данному факту организована доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.