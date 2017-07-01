Появились данные о первом погибшем в результате июльской грозы в Подмосковье



Во время грозы в Подмосковье дерево упало на 72-летнего мужчину, который ехал на квадроцикле. Он погиб, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах

Инцидент произошел днем в субботу, 1 июля, в одном из садовых товариществ в районе села Орудьево Дмитровского района Московской области.



Соседи вытащили пострадавшего из-под дерева, однако к моменту прибытия скорой помощи он был уже мертв. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пока случившееся квалифицируется как несчастный случай.





Ранее подмосковный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение. «В период 13:00 — 19:00 1 июля в Московской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

«Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций», — заявили спасатели. Они посоветовали закрыть окна, поставить машину в гараж или припарковать ее подальше от деревьев, а также обходить шаткие строения.



Для Москвы также действует подобное предупреждение.



В медицине катастроф сообщали, что в результате бури 30 июня в столице и области погибли два человека. «В Москве пострадали 16 человек, шесть из них находятся в больницах с травами различной степени тяжести, среди них один ребенок», — сказал собеседник агентства. В Подмосковье госпитализированы три человека.