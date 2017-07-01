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Семнадцать человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Арканзасе

Перестрелка в Арканзасе: 17 посетителей клуба ранено
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По меньшей мере 17 человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе в американском штате Арканзас, передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.
Правоохранители прибыли на место происшествия в районе 02.30 по местному времени (10.30 мск) после сообщений о стрельбе в клубе Power Lounge города Литл-Рок в субботу. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.
Полиция считает, что инцидент произошел после возникшей в ночном клубе перепалки, и не связывает его с терроризмом.
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