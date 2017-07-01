В Анталье в отеле умерла 11-летняя туристка из России

В турецкой Анталье скоропостижно скончалась 11-летняя туристка из России, о чем сообщила газета Milliyet

По данным издания, инцидент произошел накануне в районе туристической зоны Белек. Девочка, которая отдыхала с родителями, после купания в бассейне почувствовала себя плохо. В номере отеля она стала жаловаться на головокружение и плохое самочувствие. Вскоре туристка потеряла сознание, у нее остановилось сердце.

Врач отеля попытался привести ребенка в сознание, сделав массаж сердца. Однако девочка скончалась. Причина смерти пока не установлена.

Тело туристки из РФ доставлено в Институт судебной экспертизы города Антальи.