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В Анталье в отеле умерла 11-летняя туристка из России
В турецкой Анталье скоропостижно скончалась 11-летняя туристка из России, о чем сообщила газета Milliyet.
По данным издания, инцидент произошел накануне в районе туристической зоны Белек. Девочка, которая отдыхала с родителями, после купания в бассейне почувствовала себя плохо. В номере отеля она стала жаловаться на головокружение и плохое самочувствие. Вскоре туристка потеряла сознание, у нее остановилось сердце.
Врач отеля попытался привести ребенка в сознание, сделав массаж сердца. Однако девочка скончалась. Причина смерти пока не установлена.
Тело туристки из РФ доставлено в Институт судебной экспертизы города Антальи.
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