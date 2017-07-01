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Молния поразила три самолета на подлете к Москве
Три пассажирских самолета были поражены ударами молнии при посадке в московском аэропорту Шереметьево во время шторма во второй половине дня 30 июня. По словам источника в авиадиспетчерских службах, это произошло между 15:00 и 17:00 по московскому времени и совпало с так называемым "вторым зарядом" обрушившегося на столицу шквала.
О поражении разрядами атмосферного электричества во время посадки на высоте примерно 3-4 тысяч метров доложили диспетчерам экипажи двух самолетов Airbus, направлявшихся из Владивостока и Пхукета в Москву, а также самолета Boeing, выполнявшего рейс из Благовещенска.
Несмотря на это, все лайнеры приземлились благополучно, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфаксу". На послеполетном осмотре были выявлены точечные следы поражения на фюзеляже Boeing, ведется оценка состояния двух пораженных молнией самолетов Airbus.
Между тем, аэропорт Домодедово, где рейсы задерживаются на фоне непогоды, планирует вернутся к штатному расписанию вылетов до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов. По его словам, в аэропорт уже вернулись все самолеты, уходившие накануне на запасные аэродромы в связи с непогодой.
Пассажирам представитель аэропорта рекомендовал предварительно уточнять информацию о рейсах через справочную службу или социальные сети, передает РИА Новости. "Если рейс только субботний, то он наверняка вылетит по расписанию, а если рейс ежедневный, то возможно, что в пределах часа-трех его время будет перенесено, потому что он поздно прилетает в аэропорт "Домодедово", — пояснил Власов.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание", на 12:00 в Домодедове задержаны 92 рейса, еще 17 отменены. В Росавиации ранее пояснили, что вылеты воздушных судов в московской зоне с задержкой, уходы на второй круг и на запасные аэродромы выполняются из соображений безопасности.
По данным МЧС, в течение субботы, 1 июля, в столице будет сохраняться возможность дождя, грозы, града и усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.
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