Молния поразила три самолета на подлете к Москве

Три пассажирских самолета были поражены ударами молнии при посадке в московском аэропорту Шереметьево во время шторма во второй половине дня 30 июня. По словам источника в авиадиспетчерских службах, это произошло между 15:00 и 17:00 по московскому времени и совпало с так называемым "вторым зарядом" обрушившегося на столицу шквала.

О поражении разрядами атмосферного электричества во время посадки на высоте примерно 3-4 тысяч метров доложили диспетчерам экипажи двух самолетов Airbus, направлявшихся из Владивостока и Пхукета в Москву, а также самолета Boeing , выполнявшего рейс из Благовещенска.

Несмотря на это, все лайнеры приземлились благополучно, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфаксу" . На послеполетном осмотре были выявлены точечные следы поражения на фюзеляже Boeing, ведется оценка состояния двух пораженных молнией самолетов Airbus.

Между тем, аэропорт Домодедово , где рейсы задерживаются на фоне непогоды, планирует вернутся к штатному расписанию вылетов до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов. По его словам, в аэропорт уже вернулись все самолеты, уходившие накануне на запасные аэродромы в связи с непогодой.

Пассажирам представитель аэропорта рекомендовал предварительно уточнять информацию о рейсах через справочную службу или социальные сети, передает РИА Новости . "Если рейс только субботний, то он наверняка вылетит по расписанию, а если рейс ежедневный, то возможно, что в пределах часа-трех его время будет перенесено, потому что он поздно прилетает в аэропорт "Домодедово", — пояснил Власов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", на 12:00 в Домодедове задержаны 92 рейса, еще 17 отменены. В Росавиации ранее пояснили, что вылеты воздушных судов в московской зоне с задержкой, уходы на второй круг и на запасные аэродромы выполняются из соображений безопасности.

По данным МЧС, в течение субботы, 1 июля, в столице будет сохраняться возможность дождя, грозы, града и усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.