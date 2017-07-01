Собянин обещает устранить последствия шторма в Москве до понедельника

Последствия шторма в Москве будут устранены до первого рабочего дня следующей недели, заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин

«Во время вчерашнего шторма в Москве один человек погиб от удара молнии. 4 пострадавших находятся в больницах. Им оказывается вся необходимая помощь. Повалены 1200 деревьев. До понедельника все последствия непогоды будут устранены», - написал он в социальной сети «ВКонтакте».

30 июня дождь, гроза и ветер до 18 м/с имели место в Москве, Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Рязанской и Липецкой областях. В этих регионах без света к утру 1 июля оставались более 12 тыс. человек. Непогода привела к задержке и отмене вылетов сотен самолетов. В Москве создан межведомственный штаб по ликвидации последствий непогоды.