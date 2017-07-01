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Известная бизнес-леди умерла на массажном столе после укола в Красноярске
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В Красноярске умерла от обезболивающего укола на массаже президент некоммерческого партнерства «Сибирская ассоциация гостеприимства», член координационного Совета Федерации Рестораторов и Отельеров РФ Марина Безфамильная. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Владимир Владимиров.
Известной в Красноярске бизнес-леди было 57 лет.
«Позвонил мужу, говорит, на массаже поставили обезболивающий укол, и она на столе умерла. Ничего не смогли сделать. Жесть», - написал на своей странице в социальной сети Владимиров.
В СК РФ по Красноярскому краю сообщили, что по факту смерти женщины возбуждено дело по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности), также назначена судебно-медицинская экспертиза.
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