Известная бизнес-леди умерла на массажном столе после укола в Красноярске

В Красноярске умерла от обезболивающего укола на массаже президент некоммерческого партнерства «Сибирская ассоциация гостеприимства», член координационного Совета Федерации Рестораторов и Отельеров РФ Марина Безфамильная. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Владимир Владимиров.

Известной в Красноярске бизнес-леди было 57 лет.

«Позвонил мужу, говорит, на массаже поставили обезболивающий укол, и она на столе умерла. Ничего не смогли сделать. Жесть», - написал на своей странице в социальной сети Владимиров.