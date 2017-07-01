В Приамурье пострадавший в ДТП напал на фельдшера скорой

В городе Белогорск Амурской области мужчина напал на фельдшера скорой помощи, когда та пыталась оказать ему помощь, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

"В ночь на 1 июля в Белогорске произошел конфликт, в результате которого фельдшер скорой помощи получила телесные повреждения. Обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, в ночь на 1 июля бригада медиков, возвращалясь с вызова на станцию, по дороге увидела ДТП и остановилась оказать первую помощь. Водитель, который был в крови, от помощи отказался, а когда фельдшер сообщила дежурному о ситуации, вырвал у медика телефон и нанес ей неожиданный удар.

По предварительным данным, она потеряла координацию движений.

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