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СМИ узнали об аресте пятерых офицеров ФСБ
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Пятеро сотрудников управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Москве и Подмосковью арестованы судом. Об этом в субботу, 1 июля, пишет газета «Коммерсантъ».
По данным издания, два сотрудника подозреваются в получении взятки, еще трое — в посредничестве в этом. По версии военного следствия, они хотели получить деньги с руководства Научно-исследовательского технологического института имени Снегирева, который занимается производством взрывателей для боеприпасов.
Указывается, что среди арестованных оказался замглавы седьмого межрайонного управления полковник Алексей Круглов. Он и и оперативник Роман Надеждин подозреваются в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере.
Еще три сотрудника — начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов и оперативники Алексей Винокуров и Артур Юсуфов подозреваются в посредничестве во взяточничестве.
Следствие считает, что при проверке института имени Снегирева ими были обнаружены нарушения, связанные с оформлением сотрудников на работу. Они потребовали от директора предприятия Игоря Григорьева взятку размером в несколько миллионов рублей, который после этого обратился в ФСБ. Стороны договорились о размере взятки — она составила три миллиона рублей, при получении которых в ресторане McDonald's Круглов и был задержан.
«Коммерсантъ» добавляет, что Винокуров и Надеждин согласились сотрудничать со следствием, Московский окружной военный суд отправил их под домашний арест. Остальные фигуранты следствия отправлены в СИЗО на три месяца.
По информации газеты, в московском и подмосковном управлениях ФСБ начата масштабная антикоррупционная проверка, по результатам которой некоторые руководители могут быть отправлены в отставку.
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