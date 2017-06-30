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Задержана дочь бизнесмена, насмерть сбившая байкера в Москве
Фото: скриншот видео
Полиция задержала дочь бизнесмена Юлию Дубовцеву, сбившую мотоциклиста на Кутузовском проспекте. С таким заявлением выступила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
В отношении Дубовцевой возбуждено уголовное дело. Девушка свою вину не признаёт.
27 июня пьяные студенты МГИМО сбили на автомобиле Mercedes 23-летнего байкера Аркадия Дымов, возглавлявшего одно из крупнейших мотосообществ МАДИ MADI Moto. Мужчина от полученных травм скончался. Виновники аварии скрылись с места происшествия. Автомобиль принадлежит 20-летнему студенту МГИМО Аркадию Смелову. Юлия – дочь бизнесмена Олега Дубовцева.
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