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В Домодедово обстреляли детей, прятавшихся от ливня
В подмосковном Домодедово мужчина расстрелял подростков из травматического пистолета. Об этом сообщает портал LIFE.
Злоумышленник вышел из себя от того, что несовершеннолетние укрылись от дождя в подъезде его дома. Подростки играли в подъезде на гитаре, чем была недовольна одна из жительниц дома. Женщина потребовала, чтобы молодые люди покинули помещение. После непродолжительной словесной перепалки в подъезд вошёл мужчина и открыл огонь. Один из детей получил ранение в живот, его родители написали заявление в правоохранительные органы. Прокуратура изначально возбудила дело по статье «Хулиганство», затем переквалифицировала его в «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
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