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На Украине арестовали российских пограничников
На Украине арестовали на 15 суток сотрудников ФСБ, заблудившихся на территории соседнего государства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Граждане России были задержаны в Херсонской области. Мужчины не имели при себе никаких документов и представились сотрудниками погранслужбы ФСБ. По словам задержанных, они сбились с маршрута во время учений.
Российское ведомство направило Киеву запрос по поводу своих сотрудников. На момент написания новости официального подтверждения информации от ФСБ не поступало.
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