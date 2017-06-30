На Украине арестовали российских пограничников

На Украине арестовали на 15 суток сотрудников ФСБ , заблудившихся на территории соседнего государства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Граждане России были задержаны в Херсонской области. Мужчины не имели при себе никаких документов и представились сотрудниками погранслужбы ФСБ. По словам задержанных, они сбились с маршрута во время учений.

Российское ведомство направило Киеву запрос по поводу своих сотрудников. На момент написания новости официального подтверждения информации от ФСБ не поступало.