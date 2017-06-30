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На Украине арестовали российских пограничников

На Украине арестовали российских пограничников
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На Украине арестовали на 15 суток сотрудников ФСБ, заблудившихся на территории соседнего государства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Граждане России были задержаны в Херсонской области. Мужчины не имели при себе никаких документов и представились сотрудниками погранслужбы ФСБ. По словам задержанных, они сбились с маршрута во время учений.
Российское ведомство направило Киеву запрос по поводу своих сотрудников. На момент написания новости официального подтверждения информации от ФСБ не поступало.
Происшествия
ФСБ
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