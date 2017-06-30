"Ветхозаветный потоп" в Москве глазами очевидцев
1. Москву смыло🌪🌧🌊 2. Особо сознательные дедульки ходят по городу и собирают каждой твари по паре. Видимо, ковчеги уже сколотили 😂 3. Мой любимый тоже блогер😊 4. Отменила все встречи, страшно! 5. #вужасе ем 🍨🍲🌯🥙🍗🥗🍥🍙🍦🍣🍫🍿☕️🍳🥐 6. ОТ МСЧ СМС НЕ БЫЛО!!! #стихия #ураганвмоскве #ливеньвмоскве #потопвмоскве
Публикация от Дневник 📕 "Ольга Петерс" (@olgapeters)
Жесть! Первая волна урагана в Москве #life #news #москва #первые #ураган #ураганвмоскве
Публикация от Life | Новости (@lifenews_ru)
дождик прошел 😯#ураганвмоскве #сейчасвмоскве #москва24 #бабушкинскийрайон #м24 #ураганмосква
Публикация от K.V (@my_fotofiles)
Кто еще не выложил #ураганвмоскве ?)) Вот так это выглядело из окна 😧 #дома #видизокна #ураган #ураганмосква #ураганвподмосковье #град #градвмоскве #градвподмосковье
Публикация от 🅰 л 📧 к💰🅰нд🅿️ ( ͡° ͜ʖ ͡°) (@w_aleksandr_w)