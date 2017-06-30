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"Ветхозаветный потоп" в Москве глазами очевидцев

На Москву обрушился ливень. «Ветхозаветный потоп» глазами очевидцев
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На Москву и столичный регион обрушился тропический ливень. Пользователи социальных сетей назвали дождь «ветхозаветным потопом».
За сутки на столицу выпала четверть месячной нормы осадков. В результате стихии шесть человек получили травмы. Один человек был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Стихия будет бушевать до утра 1 июля.
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