"Ветхозаветный потоп" в Москве глазами очевидцев

На Москву и столичный регион обрушился тропический ливень. Пользователи социальных сетей назвали дождь «ветхозаветным потопом».

За сутки на столицу выпала четверть месячной нормы осадков. В результате стихии шесть человек получили травмы. Один человек был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Стихия будет бушевать до утра 1 июля.

Жесть! Первая волна урагана в Москве #life #news #москва #первые #ураган #ураганвмоскве Публикация от Life | Новости (@lifenews_ru) Июн 30 2017 в 5:47 PDT