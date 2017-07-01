В Новгородской области ввели режим ЧС из-за ливней

Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за ливней. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство области.

Как пояснили власти региона, такие меры необходимы для ликвидации последствий непогоды, которая привела к разрушению дорог и подтоплению зданий.

Уточняется, что за сутки в регионе выпало более 40 мм осадков, или около полумесячной нормы осадков в июле для области. Около 1 тыс. человек оказались в изоляции из-за ливней.

В настоящий момент ликвидируются последствия ливней, проводится эвакуация жителей. Информации о пострадавших или жертвах не поступало.

Днем ранее в Москве прошел сильный ливень с мощным ветром, в результате чего пострадали 16 человек.