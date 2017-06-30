Украинки разбились на машине в прямом эфире

В городе Изюм Харьковской области две девушки попали в аварию по время прямого эфира в Instagram. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает «Харьков-Live».

По данным издания, за рулем BMW находилась 24-летняя девушка, а на пассажирском сидении была ее 16-летняя подруга. Они транслировали происходящее в соцсеть, передавали приветы зрителям и слушали музыку. Кроме того, на видео можно увидеть, что как пассажир, так и водитель периодически держат в руках бутылку.

На видео также был записан момент столкновения. Сидевшая за рулем девушка скончалась по дороге в больницу, а ее подруга умерла на месте.

Издание отмечает, что полиция уже начала расследование случившегося, но пока не назвала причины ДТП.

В начале июня сообщалось, что жителя Джэксонвилла (штат Флорида, США) арестовали в прямом эфире в момент, когда он хвастался перед зрителями пачкой денег, вырученных от продажи наркотиков. В трансляцию попал момент штурма квартиры квартиры. Наркодилер попытался убежать, но не смог скрыться.