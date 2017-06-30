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Обнародованы результаты расследования смерти экс-солистки «Лицея»
Причиной смерти бывшей вокалистки группы «Лицей» Жанны Роштаковой стал несчастный случай. К такому выводу пришли сотрудники Следственного комитета России по Приморскому краю. Текст заявления ведомства передаёт издание Star Hit.
«Проверка завершена, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть не носит криминальный характер», - заявили в ведомстве.
Роштакова умерла во Владивостоке 13 января 2017 года в возрасте 33 лет. Её тело обнаружили в её собственной квартире. На голову девушки упала полка, когда она принимала ванну. Друг артистки Прохор Шаляпин заявлял, что вокалистку могли убить. Друзья Роштаковой утверждали, что у девушки были проблемы с сердцем. Одна из подруг артистки, Евгения Гребенюк, предположила, что девушка могла ухватиться за полку из-за микроинсульта. Роштакова была лауреатом молодёжной премии «Хрустальная нота» и победителем конкурса «Утренняя звезда».
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