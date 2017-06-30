Обнародованы результаты расследования смерти экс-солистки «Лицея»

Причиной смерти бывшей вокалистки группы «Лицей» Жанны Роштаковой стал несчастный случай. К такому выводу пришли сотрудники Следственного комитета России по Приморскому краю. Текст заявления ведомства передаёт издание Star Hit

«Проверка завершена, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть не носит криминальный характер», - заявили в ведомстве.