Число пострадавших из-за урагана в Москве увеличилось до шести человек

В результате действия стихии в Москве, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

Как сообщается, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, после того как на его автомобиль упал столб. Еще два человек пострадали из-за падения на них деревьев. О причинах травм других граждан, пока не сообщается.