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Минздрав сообщил о гибели одного человека из-за грозы в Подмосковье
В результате грозы в Московской области погиб один человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Министерства здравоохранения.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в аэропортах Москвы задержаны более 50 рейсов. В Шереметьеве также объявлено грозовое предупреждение.
НСН передавала, что 30 июня москвичей ожидают проливные дожди, шквалистый ветер и жара до 27 °С.
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