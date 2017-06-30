Минздрав сообщил о гибели одного человека из-за грозы в Подмосковье

В результате грозы в Московской области погиб один человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Министерства здравоохранения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в аэропортах Москвы задержаны более 50 рейсов. В Шереметьеве также объявлено грозовое предупреждение.

НСН передавала, что 30 июня москвичей ожидают проливные дожди, шквалистый ветер и жара до 27 °С.