Банк потребовал от отца полковника Захарченко оплатить PR-кампанию

"Банк "МИА" заявил гражданский иск, в котором требует возместить причиненный деловой репутации вред путем проведения годовой PR-кампании, которую должен заказать Виктор Захарченко. Юристы банка оценили стоимость такой PR-кампании в 6,6 миллиона рублей", — сказал адвокат.

По его словам, в иске банка указано, что "по мере развития событий по "делу Захарченко" происходит рост негативных упоминаний" кредитного учреждения, владельцем которого является департамент горимущества Москвы. Поэтому, говорится в иске, в целях "формирования позитивного информпотока, направленного на перекрытие имеющегося негатива, необходимо проведение комплексной PR-кампании" с бюджетом в 6,6 миллиона рублей.

Мышлявкин также сообщил, что общая сумма заявленных исковых требований составляет 12,3 миллиона рублей солидарно к трем обвиняемым по делу о растрате: к двум организаторам растраты экс-председателям правления МИА-банка Владимиру Корьевкину и Серею Грибу и Виктору Захарченко, которому вменяется два эпизода пособничества в растрате.