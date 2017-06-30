Госпогранслужба Украины сообщила о задержании двух российских пограничников

Сегодня ночью в Херсонской области украинские пограничники задержали двух неизвестных лиц без документов, которые якобы назвали себя военнослужащими Пограничной службы ФСБ России . Об этом на своей странице в Facebook написал глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко

«Сегодня, 30 июня, около 2:30 пограничники херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области, на берегу Перекопского залива, задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предыдущего опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ», — заявил Назаренко.

«По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины», — добавил он.

Назаренко отметил, что в отношении задержанных проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия.