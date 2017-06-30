Во Флориде на ТЭЦ прогремел взрыв



Двое рабочих погибли и четверо получили тяжелые ранения в результате взрыва на электростанции в американском штате Флорида, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

По данным управляющей компании TECO, инцидент произошел в городе Аполло-Бич на ТЭЦ, где проходил плановый ремонт шлакоприемника.



Причины взрыва выясняются, но власти исключили возможность саботажа или террористического акта.