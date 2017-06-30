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Во Флориде на ТЭЦ прогремел взрыв
Фото: © AP Photo / John Raoux
Двое рабочих погибли и четверо получили тяжелые ранения в результате взрыва на электростанции в американском штате Флорида, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным управляющей компании TECO, инцидент произошел в городе Аполло-Бич на ТЭЦ, где проходил плановый ремонт шлакоприемника.
Причины взрыва выясняются, но власти исключили возможность саботажа или террористического акта.
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