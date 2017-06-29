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СМИ сообщили о масштабной полицейской операции возле мечети во Франции

Возле мечети в Париже проходит спецоперация
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Возле мечети во французском городе Кретей проходит крупномасштабная полицейская операция, передает Terror Events.
По данным Breaking News, на мечеть было совершено нападение.
Поступающая информация отрывочна.
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