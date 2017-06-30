СМИ: американская теннисистка стала виновницей ДТП со смертельным исходом



Американская теннисистка Винус Уильямс стала участницей дорожного происшествия, в результате которого погиб один человек, передает "Р-Спорт" со ссылкой на TMZ.

Как сообщает издание, ДТП произошло 9 июня в штате Флорида. На одном из перекрестков 37-летняя теннисистка на своем автомобиле столкнулась с другим транспортным средством, 78-летний водитель которого скончался в больнице через две недели от полученных повреждений. Его супруга также была госпитализирована.



В полиции считают, что именно Уильямс виновата в аварии, так как она нарушила правила дорожного движения. Также сообщается, что спортсменка не находилась под воздействием алкоголя или наркотических средств в момент ДТП.

