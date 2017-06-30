Уровень радиации в Чернобыле превысил норму в 2,5 раза

В Чернобыле в результате природных пожаров уровень радиации превысил допустимые нормы в 2,5 раза. Пламя охватило около 25 гектаров леса. Об этом сообщает «Москва 24»

При этом министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак информацию не подтвердил. Сообщения о росте радиации он назвал лживыми, сообщает "Интерфакс".

По его словам, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям справляется с ситуацией.

Министр также попросил журналистов «не распространять фейки».

По данным ведомства, контроль за радиационной ситуацией на территории зоны отчуждения был усилен.

«Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной состояния (АСКРО) ДСП «Экоцентр» в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в 2 минуты», - указано в сообщении.

При этом также отмечается, что в зоне отчуждения ухудшения радиационного положения нет.