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В результате взрыва в центре Донецка есть пострадавшие

В центре Донецка прогремел взрыв
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Взрыв прогремел в центре Донецка на территории торгового института. Как сообщает "Интерфакс", в результате ЧП есть пострадавшие.
По предварительным данным, в результате инцидент разрушена часть актового зала института и библиотека.
Обстоятельства ЧП уточняются.
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