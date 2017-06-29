В результате взрыва в центре Донецка есть пострадавшие

Взрыв прогремел в центре Донецка на территории торгового института. Как сообщает "Интерфакс", в результате ЧП есть пострадавшие.

По предварительным данным, в результате инцидент разрушена часть актового зала института и библиотека.

Обстоятельства ЧП уточняются.