СМИ сообщили детали о семье «пьяного» мальчика

Семья, в которой жил погибший в ДТП «пьяный» шестилетний мальчик, характеризуется как «уважаемая и благополучная». Об этом пишут «Дни.ру».

По данным издания, в этой семье никто не употребляет алкоголь. «У нас вообще этой темы нет и быть не может. Родители – военные. Они уезжают то в пять, то в шесть – то на стрельбы, то по тревоге, то обычная служба. Им просто некогда пить», - рассказал один из источников.

Как отмечают «Дни.ру», родителям погибшего ребенка важно доказать, что его алкогольное опьянение – фальшивка, так как у них есть еще один сын, и к ним могут появиться претензии по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова . Мальчик погиб. Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца. Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову . После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).

Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян – в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке. В МВД пообещали провести повторную экспертизу.

Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Теперь родителям мальчика предстоит добиться разрешения на эксгумацию.