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СМИ сообщили детали о семье «пьяного» мальчика
Семья, в которой жил погибший в ДТП «пьяный» шестилетний мальчик, характеризуется как «уважаемая и благополучная». Об этом пишут «Дни.ру».
По данным издания, в этой семье никто не употребляет алкоголь. «У нас вообще этой темы нет и быть не может. Родители – военные. Они уезжают то в пять, то в шесть – то на стрельбы, то по тревоге, то обычная служба. Им просто некогда пить», - рассказал один из источников.
Как отмечают «Дни.ру», родителям погибшего ребенка важно доказать, что его алкогольное опьянение – фальшивка, так как у них есть еще один сын, и к ним могут появиться претензии по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова. Мальчик погиб. Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца. Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову. После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).
Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян – в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке. В МВД пообещали провести повторную экспертизу.
Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Теперь родителям мальчика предстоит добиться разрешения на эксгумацию.
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