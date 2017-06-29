Гарик Сукачев обратился в одну из московских клиник. Музыкант пожаловался на алкогольное отравление и находится в реанимации.

Известный российский музыкант Гарик Сукачев попал в больницу. Артист находится в отделении общей реанимации в одном из медицинских учреждений Москвы.

Как сообщили в больнице, туда музыкант обратился самолично по причине алкогольного отравления. "Сегодня в больницу с алкогольной интоксикацией обратился Игорь Сукачев", – цитирует LifeNews источник. Более подробная информация о состоянии артиста отсутствует.

Ранее Дни.Ру писали, что звезда "Дома-2" Элина Камерен попала в больницу с жуткими болями. Бывшая участница скандально известного телепроекта была госпитализирована с подозрением на панкреатит.

По ее словам, в ночь на 15 января она внезапно почувствовала сильнейшую боль, справиться с которой самостоятельно не могла. Именно поэтому звезда "Дома-2" была вынуждена вызвала скорую. Элина призналась, что совершенно не понимала, кому звонить и просить о помощи и начала уже было терять сознание, о чем оповестила своих подписчиков в Instagram.