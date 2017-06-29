Врач озвучил прогноз для онкобольной, обратившейся к Путину

Дарье Стариковой, обратившейся к российскому президенту Владимиру Путину во время прямой линии, назначили химиотерапию. У пациентки остаётся надежда на излечение. Об этом заявил глава Московского онкологического НИИ им. Герцена Андрей Каприн . Слова специалиста передаёт портал LIFE

«Для нашего института это нетипичный, но частый случай. Опухоль такой локализации быстро распространяется. У Даши локализованный процесс, процесс местного распространения. Мы идём к тому, что опухоль станет операбельной […] у нас есть надежда и есть силы. Мы уверены, что мы справимся и победим болезнь», — заявил Каприн.

Каприн добавил, что Старикова останется лечиться в Москве, а не полетит в Германию. Девушке предстоит пройти два курса химиотерапии длиной в 21 день, после чего будет принято решение об операции. Сама пациентка заявляет, что «чувствует себя хорошо».

15 июня 29-летняя Дарья Старикова обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии. Девушка заявила, что ей диагностировали рак четвёртой стадии после того, как врачи долгое время лечили её от межпозвоночного остеохондроза. Путин рассказал, что то же самое произошло с его отцом. Родственника главы государства лечили от болей в спине, однако диагностировать тяжёлое заболевание удалось лишь спустя значительное время. Путин призвал девушку не терять надежду и отметил, что его отцу «подобрали эффективные препараты» и он скончался «не по той болезни». Президент обещал лично проследить за ситуацией и найти способы, как помочь девушке.