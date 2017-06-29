Стало известно о СПИДе Олега Яковлева

Компетентный источник поделился с журналистами сенсационной информацией о бывшем солисте группы "Иванушки" Олеге Яковлеве , умершем 29 июня. Информатор заявил, что у исполнителя был СПИД.

Ранее причиной смерти 47-летнего артиста осведомленные репортеры называли остановку сердца. Есть еще одна версия. Сожительница Олега Александра Куцевол сообщила акулам пера, что Яковлев умер из-за запущенной стадии воспаления легких.

И вдруг в СМИ появилась сенсационная новость. По информации сайта EG.RU, экс-участник российской группы "Иванушки International" якобы был болен СПИДом. Об этом изданию сообщил компетентный источник. По его словам, проблемы с сердцем у Олега Яковлева были следствием иммунодефицита. Есть еще третья версия про злоупотребление спиртным. Сайт Life.ru выяснил, что у исполнителя были проблемы с печенью. Мол, певец ушел из жизни в результате отека легких, а осложнения возникли на фоне цирроза.

Отметим, что Яковлев продолжительное время имел проблемы со здоровьем. По словам возлюбленной артиста, на днях его самочувствие резко ухудшилось, после чего его экстренно госпитализировали. Олег был помещен в реанимацию с двусторонним воспалением легких, медики подключили его к аппарату искусственного дыхания. Рано утром 29 июня певец скончался в реанимации, не приходя в сознание. По словам Куцевол, Яковлева, возможно, удалось бы спасти, если бы его госпитализировали раньше. Просто артист не воспринимал всерьез болезнь и предпочитал лечиться дома.

"Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, поэтому все это время он был подключен к аппарату. За это время он даже ни разу не пришел в сознание. Была запущенная стадия, он лечился дома сам. Раньше мы не вызывали скорую, знаете, кашель и кашель. Все произошло слишком быстро, никто из нас не успел опомниться", – рассказала безутешная возлюбленная артиста.