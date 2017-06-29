СМИ узнали о заранее спланированной атаке Киева на малазийский «Боинг»

Издание «Совершенно секретно» в четверг, 29 июня, опубликовало карту полета боевого самолета ВВС Украины, пролетавшего над Донецком в день крушения малайзийского «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года.

«Перед вами секретный план полета, составленный и лично подписанный за день до вылета, 16 июля 2014 года, летчиком 299-й бригады тактической авиации капитаном Владиславом Волошиным и утвержденный командиром в/ч А4104 полковником Геннадием Дубовиком», — говорится в публикации.

На карте видно, что самолет Волошина взлетел с аэродрома в городе Чугуев Харьковской области и направился в юго-восточном направлении. Траектория полета пересекается с маршрутом потерпевшего крушение в Донецкой области «Боинга». Издание при этом не утверждает, что лайнер сбил именно Волошин, однако призывает внимательно изучить представленные документы.

Кроме того, «Совершенно секретно» приводит приказ номер 734, подписанный полковником Дубовиком за два дня до крушения MH17. В нем указаны самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственные за боевое задание 17 июля 2014 года «в условиях проведения антитеррористической операции (АТО — так Киев называет противостояние в Донбассе)». Это СУ-25М1 №08, СУ-27 №36, МИГ 29МУ1 №29. В беседе с источником «Совершенно секретно» начальник штаба в/ч А 4104 подполковник Батурин рассказал, что 17 июля боевые самолеты ВВС Украины «полетели выполнять задачу номер 1 по уничтожению воздушных целей в район Снежное и Торез».

По версии международной следственной группы, устанавливающей обстоятельства гибели малайзийского лайнера, самолет был уничтожен в результате обстрела из комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а затем увезли обратно; на виновности в произошедшем ополчения и России настаивает и официальный Киев.

В Москве в свою очередь заявили, что ЗРК Вооруженных сил РФ, в том числе «Бук», никогда не пересекали российско-украинскую границу. Также российские эксперты раскритиковали выводы международной группы, опиравшейся в своей работе на данные из соцсетей.

Лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.