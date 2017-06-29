Мару Багдасарян отправили под арест

Скандально известную гонщицу, а теперь еще и злостную прогульщицу Мару Багдасарян снова отправили под арест — за уклонение от обязательных работ. Почти 600 часов трудотерапии стритрейсерше назначил суд за неуплату многочисленных штрафов. Девушка должна трудиться подсобным рабочим в коммунальной организации. Но уже не в первый раз приставы ловят ее на прогулах.

По всей видимости, теперь в залах суда Мара Багдасарян проводит примерно столько же времени, сколько раньше за рулём машины. Не отрывая глаз от телефона, она что-то долго обсуждала со своим адвокатом. Известную гонщицу вновь обвиняют в прогулах на работе.

По решению суда, она должна была работать в ГБУ "Жилищник района Сокол" и даже какую-то часть наказания исполнила, но потом начались прогулы. Во время проверки судебный пристав не застал девушку на рабочем месте, составил протокол об уклонении от исполнения наказания и передал дело в суд.

— Установлено что должник Багдасарян Мара Эльмаровна, будучи предупреждённой об ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ, девятого июня она явилась в ГБУ "Жилищник района Сокол".

Защита Мары настаивала на том, что девушка не прогуливала, а просто отлучилась с места работы по уважительной причине.

— Она отъезжала на час за какими-то препаратами для желудочно-кишечного тракта.

Мара Багдасарян стала известна после гонок на "Гелендвагене" в мае прошлого года с сыном вице-президента "Лукойла" Русланом Шамсуаровым. После задержания компании выяснилось, что у неё масса неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

После этого гонщицу задерживали ещё несколько раз, бессрочно лишили прав и приговорили к обязательным работам. Чтобы избежать их, она подделала больничный лист, за что тоже была наказана. И вот теперь в очередной раз суд выносит решение об уклонении от работ.

— Признать Багдасарян Мару Эльмаровну виновной в совершении правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток.

Адвокат тут же заявил о незамедлительном обжаловании решения суда.

"Естественно, будет обжалование в связи с тем, что суд принял решение и арестовал Мару, не удостоверив состояние её здоровья", — говорит Давид Кемулария

Сама Багдасарян на вопросы прессы, как и прежде, отвечать не стала. После административного ареста Маре Багдасарян останется отработать ещё 280 часов.