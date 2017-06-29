В Краснодаре подросток на Land Rover наехал на пятерых дорожных рабочих

Семнадцатилетний водитель, не имеющий водительского удостоверения, совершил наезд на пятерых дорожных рабочих в Краснодаре, один из пострадавших погиб, сообщили РИА Новости ГУ МВД по краю.

"По предварительным данным, семнадцатилетний местный житель, не имея права управления, находясь за рулем автомобиля Land Rover, двигался по улице Дзержинского. В районе улицы Талалихина он проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ – Газель. В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществляющих ремонт на данном участке", — пояснили в ведомстве.

После столкновения иномарку отбросило на стоящий "ВАЗ 21120", в результате автомобиль Land Rover загорелся. Водитель успел покинуть машину до возгорания. По информации МВД, в результате ДТП на месте аварии погиб 40-летний рабочий дорожной службы. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель иномарки и четверо дорожных рабочих.