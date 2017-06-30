ВВС Израиля атаковали сирийские войска в ответ на случайный обстрел

Израильская авиация атаковала позиции сирийский войск в ответ на очередной снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.



Обстрел с территории соседнего государства израильтяне вновь признали случайным перелетом, но расценивают его как неприемлемое посягательство на свой суверенитет.



"ВВС Израиля атаковали позицию сирийских военных, откуда была выпущена мина по северу Голанских высот", — сказано в пресс-релизе.



Это уже четвертый обмен ударами с прошлой субботы.