Пару из Сургута поймали на краже туалетной бумаги и цветов с клумбы на отдыхе в Турции

В Турции пару из России поймали на краже туалетной бумаги и бесплатного алкоголя. Туристов задержала охрана отеля в Алании. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Mash.

Туристы приехали на отдых из Сургута. Всего им удалось вынести 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров алкоголя, тапочки и цветы. Когда пару уличили в краже, они отказались вернуть украденное отелю, а предпочли оплатить товары и увезли их в России.