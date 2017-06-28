Мару Багдасарян снова задержали

В настоящее время приставы везут стритрейсершу на судебное заседание. В двух предыдущих случаях суд постановил вернуть административное дело для исправления ошибок. 26 июня адвокат Мары Багдасарян Давид Кемулария заявил, что его подзащитная не прогуливала общественные работы, а уезжала за лекарствами в аптеку.

В мае 2016 года Мара Багдасарян вместе с группой друзей устроила погоню на Gelandewagen. Участники гонки грубо нарушали правила дорожного движения и снимали всё происходящее на видео. Сотрудники правоохранительных органов несколько часов вели погоню за нарушителями. После задержания выяснилось, что на имя Багдасарян были оформлены десятки неоплаченных штрафов. Суд пожизненно лишил девушку прав и приговорил её к году обязательных работ с удержанием 15% зарплаты. Багдасарян выполняет обязательные работы в ГБУ «Жилищник» в районе Сокол в качестве подсобного рабочего.