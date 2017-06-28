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Установлена личность "мажорки", сбившей байкера в Москве
Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, сбившего мотоциклиста Аркадия Дымова. За рулём Mercedes ML находилась 23-летняя дочь бизнесмена Олега Дубовцева Юлия. Об этом сообщает портал LIFE.
27 июня пьяные студенты МГИМО сбили 23-летнего байкера Аркадия Дымов, возглавлявшего одно из крупнейших мотосообществ МАДИ MADI Moto. Мужчина от полученных травм скончался. Виновники аварии скрылись с места происшествия. Автомобиль принадлежит 20-летнему студенту МГИМО Аркадию Смелову. Молодой человек был задержан. Юлия Дубовцева не признаёт себя виновной.
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