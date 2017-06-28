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В МХТ имени Чехова перед спектаклем "Идеальный муж" произошла потасовка
Мужчина, избивший любовника жены
Фото: соцсети
Потасовка между зрителями в Московском художественном театре имени Чехова перед началом спектакля "Идеальный муж" никак не помешала ходу представления, сообщили РИА Новости в театре.
Ранее СМИ сообщили, что в понедельник перед началом спектакля "Идеальный муж" москвич увидел в театре свою жену с молодым человеком. По данным СМИ, супруг решил наказать молодого человека и началась драка.
"Все три персонажа имели билеты, поэтому на полном основании прошли в театр на спектакль. Когда началась драка, служба безопасности театра устранила потасовку и вызвала полицию. Зачинщик — обманутый муж — был отправлен в отделение полиции. На спектакле это никак не отразилось — представление прошло нормально", — сказал представитель театра
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