

Потасовка между зрителями в Московском художественном театре имени Чехова перед началом спектакля "Идеальный муж" никак не помешала ходу представления, сообщили РИА Новости в театре.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник перед началом спектакля "Идеальный муж" москвич увидел в театре свою жену с молодым человеком. По данным СМИ, супруг решил наказать молодого человека и началась драка.



"Все три персонажа имели билеты, поэтому на полном основании прошли в театр на спектакль. Когда началась драка, служба безопасности театра устранила потасовку и вызвала полицию. Зачинщик — обманутый муж — был отправлен в отделение полиции. На спектакле это никак не отразилось — представление прошло нормально", — сказал представитель театра