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Пассажирский Boeing из Китая экстренно сел в Домодедово из-за неполадок в двигателе
Летевший из Китая самолет авиакомпании "Вим-авиа" совершил посадку в московском аэропорту Домодедово из-за предполагаемых неполадок в двигателе, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Экипажу удалось посадить Boeing-777 в "Домодедово", несмотря на отказавший двигатель", - сказал он.
Причины инцидента устанавливаются.
Число находившихся на борту пассажиров не называется.
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