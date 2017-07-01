Пассажирский Boeing из Китая экстренно сел в Домодедово из-за неполадок в двигателе

Летевший из Китая самолет авиакомпании "Вим-авиа" совершил посадку в московском аэропорту Домодедово из-за предполагаемых неполадок в двигателе, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Экипажу удалось посадить Boeing-777 в "Домодедово", несмотря на отказавший двигатель", - сказал он.

Причины инцидента устанавливаются.

Число находившихся на борту пассажиров не называется.

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