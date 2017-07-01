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Газета.Ru

Пассажирский Boeing из Китая экстренно сел в Домодедово из-за неполадок в двигателе

Пассажирский Boeing из Китая экстренно сел в Домодедово
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Летевший из Китая самолет авиакомпании "Вим-авиа" совершил посадку в московском аэропорту Домодедово из-за предполагаемых неполадок в двигателе, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Экипажу удалось посадить Boeing-777 в "Домодедово", несмотря на отказавший двигатель", - сказал он.
Причины инцидента устанавливаются.
Число находившихся на борту пассажиров не называется.
Ранее самолет AirAsia экстренно сел после хлопка и сильной тряски
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Интерфакс
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