Москвичка убила подругу в день выхода из колонии

По ее словам, в понедельник в квартире жилого дома на Ельнинской улице в Москве при распитии спиртных напитков 33-летняя обвиняемая поссорилась со своей подругой и нанесла ей два удара ножом в область грудной клетки. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.



"Следствием установлено, что фигурантка ранее судима за хранение наркотических средств и была освобождена из мест лишения свободы 26 июня 2017 года", — сказала Иванова.



По ее словам, во время следственных действий женщина полностью признала вину в особо тяжком преступлении.



В среду следствие ходатайствует об избрании в отношении жительницы столицы меры пресечения в виде заключения под стражу.