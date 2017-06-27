Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Отец сбитого "пьяного" мальчика объяснил, почему пока об эксгумации пока речь не идет

Отец «пьяного мальчика» объяснил, почему не будет эксгумации
Фото:
Отец погибшего в ДТП в Подмосковье "пьяного" мальчика Алеши Шимко опроверг сообщения о том, что якобы назначена эксгумация и уже даже выбраны независимые специалисты, готовые ее провести.
"В сложившейся обстановке, даже если я и соглашусь на эксгумацию, чего я не исключаю, то прежде чем ее просить основательно подготовлюсь.
А для начала вообще надо добиться признания меня потерпевшим в уголовном деле о халатности", - цитирует Шимко сайт kp.ru.
Дело «пьяного» мальчика Происшествия
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости