Отец погибшего в ДТП в Подмосковье "пьяного" мальчика Алеши Шимко опроверг сообщения о том, что якобы назначена эксгумация и уже даже выбраны независимые специалисты, готовые ее провести.

"В сложившейся обстановке, даже если я и соглашусь на эксгумацию, чего я не исключаю, то прежде чем ее просить основательно подготовлюсь.

А для начала вообще надо добиться признания меня потерпевшим в уголовном деле о халатности", - цитирует Шимко сайт kp.ru.