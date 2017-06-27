Работу на Чернобыльской АЭС перевели в ручной режим из-за атаки вируса

Сотрудники Чернобыльской атомной электростанции перешли на ручной режим радиационного мониторинга после того, как компьютеры подверглись атаке вируса-вымогателя Petya. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалисты отметили, что на качестве мониторинга отключение системы не скажется.

После атаки вируса все компьютеры, находящиеся на станции отключили. Как сообщал начальник смены Владимир Ильчук, опасности радиационного заражения из-за проникновения вируса в систему компьютеров нет. Пострадал только электронный документооборот.