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УК «устроила ад» жителям элитного подмосковного поселка
Фото: 360tv.ru
Управляющая компания попыталась «закабалить» жителей элитного коттеджного посёлка «Новинки» в Истринском районе Московской области. С таким заявлением выступили сами собственники домов. Слова одного из жителей передаёт телеканал «360».
«Полгода назад нам предложили кабальные условия договора. Мы отказались его подписывать, и тогда они устроили нам ад», — заявил один из собственников коттеджа.
Предыдущая УК обанкротилась, её обязанности взяла на себя другая компания. Однако, как уверяют собственники жилья, речь идёт лишь о смене названия организации. Сотрудники УК присвоили себе местную дорогу и требуют плату за проезд. В компании уверяют, что правом проезжать по трассе обладают только те, кто заключил соглашение с этой организацией. Кроме того, компания присвоила себе участок леса, считавшийся ранее землёй государственного природного заказника. Жители посёлка обратились в прокуратуру с просьбой решить проблему.
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