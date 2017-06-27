УК «устроила ад» жителям элитного подмосковного поселка

Управляющая компания попыталась «закабалить» жителей элитного коттеджного посёлка «Новинки» в Истринском районе Московской области. С таким заявлением выступили сами собственники домов. Слова одного из жителей передаёт телеканал «360»

«Полгода назад нам предложили кабальные условия договора. Мы отказались его подписывать, и тогда они устроили нам ад», — заявил один из собственников коттеджа.