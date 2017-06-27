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Суд приговорил лидера движения «Реструкт» М.Марцинкевича к девяти годам колонии
Бабушкинский районный суд признал виновным и приговорил к девяти годам колонии строгого режима лидера неформального движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного под кличкой Тесак, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Суд постановил признать М.Марцинкевича виновным и назначить ему наказание в виде девяти годам колонии строгого режима», - огласил постановление судья Александр Глухов.
Ранее сообщалось, что гособвинитель в ходе прений запросил для обвиняемых наказание в виде лишения свободы на сроки от трех лет четырех месяцев до 11,5 лет. Максимальный срок прокурор запросил для М.Марцинкевича. Ему же единственному предъявлены обвинения по ст. 282 («Возбуждение национальной ненависти либо вражды»). Это связано с автобиографической книгой «Реструкт», которая в 2014 г. решением Чертановского районного суда Москвы была признана экстремистской.
Остальным активистам, в зависимости от деяний, предъявлены обвинения по ст. 162 («Разбой»), ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), ст. 213 («Хулиганство»), ст. 161 («Грабеж»), ст. 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека») УК РФ.
М.Марцинкевич в ноябре 2016 г. закончил отбывать срок по другому уголовному делу о возбуждении национальной ненависти (ст. 282 УК). В сентябре 2014 г. Мосгорсуд смягчил ему наказание с пяти лет лишения свободы до двух лет и 10 месяцев за публикацию в социальной сети трех ксенофобных роликов.
Неформальное движение «Реструкт» занималось «ловлей» потенциальных педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации через социальные сети, устраивая встречи подозреваемых с подставными лицами из числа участников организации. «Воспитательные беседы» с подозреваемыми активисты записывали на видео и выкладывали в интернет. После того, как правоохранительные органы начали задерживать участников «Реструкта», лидеры движения объявили о его ликвидации, при этом некоторые ячейки организации продолжили свою работу под старым названием, а некоторые сменили названия. Ряд активистов «Реструкта» приговорены ранее к различным тюремным срокам. Одного из участников движения, Филиппа Разинского (Деница), Дорогомиловский суд Москвы признал невиновным в совершении грабежа с угрозой применения насилия (пп «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК). После оправдательного приговора националист уехал из России в Израиль, где по данным СМИ проживает до сих пор.
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