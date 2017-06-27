Суд приговорил лидера движения «Реструкт» М.Марцинкевича к девяти годам колонии

«Суд постановил признать М.Марцинкевича виновным и назначить ему наказание в виде девяти годам колонии строгого режима», - огласил постановление судья Александр Глухов

Ранее сообщалось, что гособвинитель в ходе прений запросил для обвиняемых наказание в виде лишения свободы на сроки от трех лет четырех месяцев до 11,5 лет. Максимальный срок прокурор запросил для М.Марцинкевича. Ему же единственному предъявлены обвинения по ст. 282 («Возбуждение национальной ненависти либо вражды»). Это связано с автобиографической книгой «Реструкт», которая в 2014 г. решением Чертановского районного суда Москвы была признана экстремистской.

Остальным активистам, в зависимости от деяний, предъявлены обвинения по ст. 162 («Разбой»), ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), ст. 213 («Хулиганство»), ст. 161 («Грабеж»), ст. 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека») УК РФ.

М.Марцинкевич в ноябре 2016 г. закончил отбывать срок по другому уголовному делу о возбуждении национальной ненависти (ст. 282 УК). В сентябре 2014 г. Мосгорсуд смягчил ему наказание с пяти лет лишения свободы до двух лет и 10 месяцев за публикацию в социальной сети трех ксенофобных роликов.